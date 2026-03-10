Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-03-2026 ore 08 | 40

Alle 08:40 del 10 marzo 2026, Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La redazione ha comunicato le ultime novità sulla circolazione stradale, offrendo informazioni sui percorsi e sulle eventuali situazioni di rallentamento o chiusure. Il servizio si rivolge agli automobilisti e ai pendolari che percorrono le strade della regione.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in aumento sulla rete viaria del territorio nello specifico sul Raccordo Anulare si rallenta interna tra le uscite diramazione Roma nord Tiburtina a seguire code dalla diramazione Roma Sud all'ardeatina qui anche per un incidente in esterna Si procede a rilento ma per traffico dalla Cassia Veientana Casal del Marmo e dal Aurelia Pescaccio code a tratti tra Roma Fiumicino e Laurentina anche tra Casilina e Tiburtina ci spostiamo sulla tratto Urbano della Roma Teramo file da Tor Cervara al io per la tangenziale est. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-03-2026 ore 08:40 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 08:40Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio riapertura incidente in A1 sulla... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con le code sulla Pontina... Aggiornamenti e notizie su Viabilità Roma Regione Discussioni sull' argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-03-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 09 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 08 | 40. Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 19:40Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura A1 Roma Napoli rimosso ... romadailynews.it Ieri mattina a Roma si è svolto un incontro informale,con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, l’Assessore della Regione Molise Michele Marone, il Sindaco di Montecilfone Giorgio Manes e il Sindaco di Tavenna Paolo Cirulli. Nel corso d - facebook.com facebook