Un uomo straniero è stato colto mentre rubava indumenti davanti a un negozio Upim in via Marradi. Dopo aver tentato di fuggire, ha aggredito i carabinieri intervenuti per fermarlo. L'episodio si è verificato nella mattinata di ieri, lunedì 9 marzo, creando momenti di grande tensione tra i presenti.

Momenti di grande tensione all'esterno di Upim, in via Marradi, dove un cittadino straniero è stato sorpreso a rubare e poi ha aggredito anche i carabinieri nella mattina di ieri, lunedì 9 marzo. L'uomo è stato visto dall'addetto alla sicurezza del negozio mentre stava cercando di portare via senza pagare alcuni indumenti. Immediata la chiamata al 112 che ha inviato sul posto i carabinieri che hanno fermato il malvivente prima che potesse fuggire. Quest'ultimo però ha iniziato a dare in escandescenza aggredendo i militari dell'Arma ed è stato condotto, senza non poche difficoltà, nella caserma di viale Fabbricotti. Successivamente il malvivente è stato portato in ospedale per dei controlli da parte dei volontari della Misericordia di Livorno e di Montenero insieme ai carabinieri rimasti feriti nella colluttazione. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Articoli correlati

Brescia, dimesso dal pronto soccorso ruba in ospedale. Poi tenta di fuggire alla guida di un’ambulanzaBrescia, 26 dicembre 2025 – Un 29enne pluripregiudicato residente in città a Brescia ha derubato gli Spedali Civili di Brescia ed è stato fermato...

Ruba un profumo e lo nasconde per fuggire, notato dagli addetti alla sicurezza: intervengono i carabinieriL’episodio si è verificato all’interno di un punto vendita di via Etnea, dove gli addetti alla sicurezza, attraverso il sistema di videosorveglianza,...

Una raccolta di contenuti su Via Marradi

Argomenti discussi: Via Marradi: ruba indumenti alla Upim, tenta di fuggire e picchia i carabinieri; Livorno, ruba all’Upim di via Marradi: preso dai carabinieri.