Via libera all’isola ambientale Etruria | ecco come verrà trasformata la zona

È stato approvato il progetto per l’isola ambientale “Etruria”, che prevede interventi come l’allargamento dei marciapiedi, la riduzione del limite di velocità a 30 kmh, la messa in sicurezza degli incroci e la pedonalizzazione di alcune aree. Queste modifiche interesseranno la zona, con l’obiettivo di migliorare la circolazione e la sicurezza per pedoni e residenti.

Un ampio quadrante compreso tra via Tuscolana e via Appia Antica è interessato da un progetto per migliorare la sicurezza stradale che ha appena ottenuto il via libera della giunta municipale Marciapiedi più ampi, limite di velocità ridotto a 30 chilometri orari, messa in sicurezza degli incroci e pedonalizzazioni. La zona compresa tra via Tuscolana e via Appia Nuova, che interessa via delle Cave e via Eurialo, viene trasformata “nell’isola ambientale Etruria”. “Il Piano urbano della mobilità sostenibile già prevedeva l’istituzione, nel nostro territorio, di due isole ambientali: una in via dei Romanisti, a Torre Spaccata, l’altra in quella che viene definita zona Etruria ma che in realtà contempla un'area più vasta. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Articoli correlati

Parco Mascagna, l’isola pedonale trasformata in parcheggio abusivoAl Parco Mascagna, all’Arenella, si sta consolidando una pessima e ormai abituale forma di inciviltà: auto e scooter parcheggiati all’interno...

Isola dell’amore, l’attracco rotto e l’allarme ambientale: perché è ancora irraggiungibileRovigo, 20 gennaio 2026 – “Nella consapevolezza dell'importanza che l’attracco riveste per il turismo legato alla navigazione e per raggiungere lo...

Una selezione di notizie su Via libera

Temi più discussi: Attacco all'Iran, drone colpisce base britannica a Cipro; La telefonata di Netanyahu a Trump che ha dato il via libera all'attacco dell'Iran: Sappiamo dove si incontreranno Khamenei e i suoi consiglieri; Alta Velocità: via libera dall’Antitrust all’ingresso di Sncf. Si parte con 18 slot orari; L’Europa indecisa si aggrappa a Cipro. Missione di difesa.

A Ginostra via libera alla scuola con una sola alunnaVia libera all'istituzione del plesso scolastico a Ginostra, località dell'isola di Stromboli nell'arcipelago delle Eolie. Lo ha deciso l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia nell'ambito del ... rainews.it

Via libera alla fabbrica delle bombe sardaPer il governo nazionale il nuovo impianto bellico Rwm di Domusnovas è pianamente operativo. Un verdetto che pone fine alla lunga disfida in cui si sono confrontate le istanze ambientaliste e ... repubblica.it

Data Center, via libera alla legge delega. L’Italia accelera sulla sovranità digitale x.com

Il consiglio dà il via libera con i voti di centrosinistra, Patto civico e parte del centrodestra. Non vincolante il parere non favorevole dell’assemblea dei sindaci per l‘astensione di Arezzo. - facebook.com facebook