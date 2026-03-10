Via Domenico Tempio iniziano i lavori contro gli allagamenti | le acque piovane saranno drenate

Sono iniziati i lavori di potenziamento dei sistemi di raccolta delle acque piovane in via Domenico Tempio e nelle strade ad essa collegate. L’intervento riguarda il miglioramento delle infrastrutture per assicurare un drenaggio più efficace durante le piogge intense. Le operazioni coinvolgono le vie vicine e sono finalizzate a ridurre il rischio di allagamenti in caso di maltempo.

L’attuale sistema di smaltimento delle acque meteoriche risulta sottodimensionato durante precipitazioni intense, quando le tre vie confluenti convogliano simultaneamente elevate portate d’acqua verso via Domenico Tempio Hanno preso il via i lavori di potenziamento dei sistemi di raccolta delle acque piovane in via Domenico Tempio e nelle tre arterie che vi confluiscono. Un intervento da 267 mila euro finanziato interamente con fondi comunali e finalizzato a contrastare in modo definitivo il rischio di allagamenti in una zona storicamente critica durante le piogge più intense. Gli interventi riguardano le tre strade confluenti dove verranno... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Articoli correlati Deflusso delle acque piovane in zona industriale: al via i lavori contro gli allagamentiQuattro pozzi profondi 120 metri risolveranno il problema dello scarico delle precipitazioni in via 2 Giugno. Lavori contro gli allagamenti in via Castelforte, ok della Giunta al progetto esecutivoVia libera al progetto esecutivo dei lavori di smaltimento delle acque meteoriche in via Castelforte, nel tratto compreso tra piazza Pallavicino e la... Contenuti e approfondimenti su Via Domenico Tempio Potenziamento della rete di drenaggio in via Domenico Tempio: al via i lavori per eliminare gli allagamenti ricorrentiSono iniziati gli interventi di potenziamento del sistema di raccolta delle acque piovane in via Domenico Tempio e nelle tre strade che vi confluiscono, un’area da anni soggetta a criticità idrauliche ... catania.mobilita.org Catania, ritrovamento in via Domenico Tempio: indagini della Squadra MobileUna scoperta drammatica ha scosso la zona di via Domenico Tempio, a Catania, dove il corpo di una donna è stato rinvenuto privo di vita all’interno di una struttura in stato di abbandono. Gli agenti ... cataniaoggi.it