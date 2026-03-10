Via Beverora 20enne precipita | è grave Indagano i carabinieri

Nella mattinata di martedì 10 marzo, in via Beverora, una ragazza di 20 anni è caduta da una finestra o dal terrazzo della sua abitazione. La giovane ha riportato gravi ferite e traumi e si trova attualmente in condizioni critiche. I carabinieri stanno svolgendo le indagini per ricostruire l’accaduto e chiarire la dinamica dell’incidente.

Sono in corso le indagini dei carabinieri per chiarire la dinamica di un episodio avvenuto nella mattinata di martedì 10 marzo in via Beverora: una ragazza di 20 anni è precipitata dalla finestra o dal terrazzo della palazzina dove vive, riportando gravi traumi e lesioni dopo un volo di circa.