Federico Bernardeschi, ospite di La Tripletta, ha raccontato di aver vissuto un momento particolare durante Euro 2020, riferendosi a un rigore che ha calciato. Il giocatore ha descritto come si sia sentito in quei momenti, sottolineando l’intensità delle emozioni provate. La sua testimonianza si concentra su quella fase specifica della competizione e sulle sensazioni vissute in quell’occasione.

"Sei completamente in preda alle emozioni": così Federico Bernardeschi, ospite de La Tripletta ( guarda qui l'episodio completo ), ha provato a portarci nella testa di un calciatore quando hai in mano un pallone così pesante e delicato, come quello del rigore calciato contro la Spagna in semifinale a Euro 2020. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Vi racconto la cosa più strana": Bernardeschi sul rigore a Euro 2020

Articoli correlati

Bernardeschi svela: «Gasperini mi chiamò all’Atalanta e io fui tentato, vi racconto il mio no alla Roma»Nico Gonzalez Juve, occhio al ritorno in estate che avrebbe del clamoroso! Sarebbe ideale per gli schemi di Spalletti, ma Simeone… La Penna pronto a...

Spalletti a Mediaset: «Complimenti all’Atalanta, vi spiego cosa è mancato oggi. C’è una cosa che non mi è piaciuta». Poi glissa sul rigoredi Redazione JuventusNews24L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha voluto dire la sua dopo il quarto di finale di Coppa Italia contro...