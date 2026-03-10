Vi portiamo dentro la torre di controllo dell' aeroporto di Palermo | il video

Ecco un’immagine esclusiva dell’interno della torre di controllo dell’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo. Un video mostra l’ascensore che si muove continuamente, salendo e scendendo senza sosta, giorno e notte, tutto l’anno. La struttura è in funzione 24 ore su 24, garantendo il servizio costante di sorveglianza e gestione del traffico aereo.

L'infrastruttura Enav, alta 36 metri, ha aperto le porte a Dossier. È il cuore hi-tech dello scalo internazionale Falcone Borsellino, un sistema che muove 9 milioni di passeggeri all'anno. Da lì si seguono le fasi di decollo e atterraggio, dal ground alla pista. Radar, codici radio e rotte: ecco come funziona e alcune curiosità che (quasi) nessuno conosce L’ascensore della torre di controllo dell’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo fa su e giù 24 ore su 24, 365 giorni l’anno. Non si ferma proprio mai, per portare in servizio i controllori del traffico aereo che ogni giorno gestiscono migliaia tra comunicazioni, informazioni e movimenti all’interno dello scalo di Punta Raisi, luogo super frequentato anche dagli agrigentini. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

