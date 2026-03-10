Vescovo arrestato | 16 accuse fuga bloccata

Il vescovo caldeo Emanuel Hana Shaleta è stato arrestato il 5 marzo all’aeroporto internazionale di San Diego mentre cercava di lasciare gli Stati Uniti. Le autorità lo accusano di otto capi d’accusa per appropriazione indebita e altrettanti per riciclaggio aggravato. L’arresto ha impedito la sua fuga e si inserisce in un’indagine che coinvolge diverse accuse.

Il prelato caldeo Emanuel Hana Shaleta è stato arrestato il 5 marzo all'aeroporto internazionale di San Diego mentre tentava di lasciare gli Stati Uniti, accusato di otto capi d'accusa per appropriazione indebita e otto per riciclaggio aggravato. Il Papa Leone XIV ha accettato la sua rinuncia al governo pastorale della circoscrizione, nominando monsignor Saad Hanna Sirop come amministratore apostolico per gestire la sede vacante. L'arresto del vescovo rappresenta un evento senza precedenti: si tratta del primo vescovo diocesano degli Stati Uniti in carica a essere fermato con accuse legate a reati finanziari. Secondo lo sceriffo di San Diego, Shaleta è attualmente detenuto nella prigione centrale della città.