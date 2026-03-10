Vescovo accusato di aver rubato dai conti della diocesi arrestato in aeroporto con 9mila dollari | Erano per i poveri

Il vescovo Emmanuel Shaleta è stato arrestato in aeroporto mentre tentava di partire dagli Stati Uniti con 9mila dollari in valigia. Le autorità lo hanno fermato dopo averlo accusato di aver sottratto denaro dai conti della diocesi e di riciclaggio di denaro. Secondo le sue dichiarazioni, i soldi erano destinati ai poveri. La vicenda riguarda specificamente accuse di appropriazione indebita e riciclaggio.

