Verso Torino | Britschgi e Bernabé in forte dubbio

Verso la partita di Torino, i giocatori Sascha Britschgi e Adrian Bernabé sono in dubbio. Carlos Cuesta ha tre giorni per verificare le condizioni fisiche di entrambi, che non hanno partecipato all’ultima sfida contro la Fiorentina. La decisione sulla loro presenza dipenderà dagli esami e dagli allenamenti nei prossimi giorni. La squadra si prepara in vista della trasferta, in attesa di aggiornamenti ufficiali.

Lo svizzero è ancora alle prese con la forte contrattura alla coscia destra, mentre per il 10 non si vogliono forzare i tempi di recupero Verso Torino con un paio di dubbi. Carlos Cuesta ha tre giorni di tempo per valutare le condizioni fisiche di Sascha Britschgi e Adrian Bernabé, entrambi assenti nell'ultima partita di campionato, quella con la Fiorentina. Lo svizzero deve ancora smaltire la forte contusione alla coscia sinistra che lo aveva costretto a rimanere fuori dalla sfida salvezza del Franchi e rischia seriamente di saltare anche l'appuntamento con l'ex D'Aversa a Torino. Si preferirebbe non rischiare e dare al 19enne ex Lucerna ancora qualche giorno per poter recuperare in pieno e avviarlo a un finale di stagione senza rischi.