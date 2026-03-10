Verona Bike Academy

A Verona, la Bike Academy ha annunciato l’apertura delle iscrizioni per il corso di primavera 2026, che si svolgerà con dieci sessioni dedicate a chi vuole imparare a muoversi in sicurezza in bicicletta. Il programma prevede lezioni pratiche e teoriche rivolte a ciclisti di ogni livello, con l’obiettivo di migliorare le capacità di guida e di rispettare le norme del codice della strada.

Partecipa al corso di primavera 2026. Dieci lezioni per imparare a muoversi in sicurezza con la tua bicicletta. All'interno del parco di Forte Gisella in un percorso tecnicamente attrezzato, con istruttori qualificati Aics Verona seguiranno i vostri ragazzi nei due corsi programmati. Sabato dalle ore 1517. L'esperienza fa dei nostri corsi un punto di partenza per i vostri ragazzi nell'uso della bicicletta in strada e fuoristrada. I vostri ragazzi vi accompagneranno in piena autonomia nelle escursioni.