vergara fuori almeno un mese sky sport

Antonio Vergara resterà fuori dal campo per almeno un mese, secondo quanto riportato da Sky Sport. La notizia riguarda il calciatore che si trova costretto a una pausa forzata a causa di un infortunio. La durata dell’assenza è stata comunicata senza ulteriori dettagli sui motivi o sul tipo di problema. La squadra dovrà fare a meno di lui per diverse settimane.

Brutte notizie per Antonio Vergara. Sky Sport informa che starà fuori almeno un mese. La lesione distrattiva della fascia plantare al piede sinistro è un guaio mica da ridere. Un mese fuori non è affatto poco. Per fortuna il Napoli sta ritrovando i suoi calciatori, tra De Bruyne, Anguissa e si spera anche McTominay. Oggi avevamo scritto: Il Napoli ha comunicato ufficialmente l’entità dell’infortunio di Antonio Vergara, uscito al termine del primo tempo del match contro il Torino. Infortunio Vergara, ecco il responso degli esami Si legge sul sito del Napoli: Antonio Vergara si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Napoli, lesione al piede sinistro per Vergara: fuori almeno due settimane

Napoli: lesione al piede sinistro per Vergara, fuori almeno due settimane
E' una lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro l'infortunio che ha colpito l'attaccante del Napoli Antonio Vergara.

Vergara ha la fascite plantare, lunedì gli esami: si spera abbia solo un’infiammazione (Sky Sport)Vergara ha la fascite plantare: Si va dall'infiammazione ad altre cose che gli esami - si spera - dovrebbero scongiurare ... ilnapolista.it