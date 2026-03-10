Vergara sarà fuori dal campo per cinque settimane, un colpo che influisce sul progetto del Napoli. La decisione riguarda la gestione delle risorse umane nel calcio italiano, dove le esigenze fisiche degli atleti incidono direttamente sulle strategie della squadra. La sua assenza si ripercuote sugli equilibri e sulle rotazioni previste dal club per il prosieguo della stagione.

© Ameve.eu - Vergara fuori 5 settimane: il colpo al progetto del Napoli

