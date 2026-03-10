Vergara esami confermano Napoli in ansia

Il Napoli aspetta con preoccupazione gli esiti degli esami su Antonio Vergara, il giocatore che si è infortunato durante l'ultima partita. Le analisi hanno confermato la presenza di un problema, ma ancora non si conosce la gravità dell’infortunio. La società e i tifosi sono in attesa di ulteriori dettagli per capire quanto tempo il calciatore potrebbe rimanere fuori.

Il Napoli resta in attesa di capire l'entità dell'infortunio di Antonio Vergara. La diagnosi ufficiale arriverà nelle prossime ore, ma le sensazioni non sembrano incoraggianti. Come riportato da Repubblica nella sua edizione online, il giovane talento azzurro ha accusato un forte dolore alla pianta del piede sinistro durante l'intervallo della sfida contro il Torino. Il problema fisico è stato confermato anche da Antonio Conte nel post partita. Vergara si è già sottoposto a una prima visita medica che ha evidenziato la presenza di un'infiammazione persistente. Secondo quanto riferisce Repubblica, il calciatore sarà sottoposto a ulteriori accertamenti quando la squadra riprenderà gli allenamenti al Training Center di Castel Volturno.