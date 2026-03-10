Una nuova installazione intitolata “Vera da Pozzo” sarà presto visibile in un luogo tra i più suggestivi della città, dove si combina arte e paesaggio. Si tratta di un progetto che coinvolge elementi di pittura, architettura e natura, creando un'interazione tra questi diversi ambiti. L'opera si presenta come un punto di attrazione che invita i visitatori a scoprire un dialogo tra le diverse forme artistiche.

Un dialogo tra pittura, architettura e natura nel cuore di uno dei luoghi più suggestivi della città. Dal 28 marzo al 5 luglio il museo San Domenico di Imola ospita ‘Vera da pozzo’, mostra monografica dedicata all’artista milanese Giovanni Frangi. L’esposizione, curata da Diego Galizzi e Marta Cereda, sarà inaugurata sabato 28 marzo alle 11 e si sviluppa tra gli spazi interni, il quadriportico e il chiostro dell’ex convento domenicano. Il percorso riunisce oltre quaranta opere tra dipinti di grande formato, sculture e disegni, organizzati in quattro cicli che dialogano tra loro. Il risultato è un viaggio nella ricerca più recente dell’artista, dove natura, cielo, movimento e memoria si intrecciano in una continua riflessione visiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

'Vera da pozzo' pronta a stupire

