Venegono | rapinatore saltò fuori ma il giudice lo ha

A Venegono Superiore, un uomo è stato arrestato in flagranza mentre tentava di entrare nella casa di una coppia. Tuttavia, il giudice ha deciso di liberarlo subito dopo l’arresto senza ulteriori misure restrittive. La vicenda si è svolta nel centro del paese e ha coinvolto le forze dell’ordine che hanno fermato l’individuo sul posto.

Nel cuore di Venegono Superiore, un uomo è stato arrestato in flagranza mentre tentava di entrare nella casa di una coppia, ma l’esito giudiziario ha portato alla sua immediata liberazione. La vicenda, che intreccia accuse di rapina, spaccio di sostanze stupefacenti e conflitti personali, si conclude con il giudice che ha respinto la richiesta di custodia cautelare a causa di incongruenze nelle testimonianze. L’episodio scatenante è avvenuto nel mese di marzo 2026, quando i carabinieri hanno accompagnato il querelante nel suo domicilio per raccogliere elementi su minacce pregresse. All’interno dell’abitazione, il soggetto indagato, nato nel 1994, è saltato all’improvviso da un nascondiglio, cercando di completare un atto criminoso, venendo però fermato dai militari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

