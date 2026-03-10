Vendita abusiva di mimose | maxi sequestro

Durante un'operazione della polizia locale, sono stati sequestrati quasi 250 mazzi di mimose venduti senza autorizzazione, e sono state comminate sanzioni per oltre 33.000 euro. L'intervento si è svolto in occasione dell’8 marzo, con l’obiettivo di contrastare il commercio abusivo di fiori e garantire condizioni di mercato più regolari per i venditori autorizzati.

Quasi 250 mazzi di mimose sequestrati e oltre 33mila euro di sanzioni in un blitz della polizia locale contro i venditori abusivi di fiori e a tutela della concorrenza leale del commercio in occasione dell'8 marzo. Nello scorso fine settimana il faro è stato puntato dagli agenti monzesi nelle zone più frequentate della città, dove tradizionalmente si concentrano i venditori irregolari di mimose in vista della festa delle donne. L'attività ha visto l'impiego di personale sia in uniforme sia in abiti civili. I controlli hanno portato all'accertamento di numerosi episodi di vendita non autorizzata. In diversi casi, alla vista degli operatori, i venditori hanno tentato di sottrarsi al controllo dandosi alla fuga e abbandonando sul posto la merce destinata alla vendita abusiva.