La velostazione di piazza 9 Novembre, vicino al terminal della metropolitana M3, sarà inaugurata questo fine settimana. Lo spazio può accogliere fino a 70 biciclette in modo sicuro e verrà presentato con un pomeriggio di eventi che si svolgeranno dalle 14 alle 20. L’apertura coinvolgerà diverse attività incentrate sulla promozione della mobilità sostenibile.

Uno spazio che può ospitare, in sicurezza, fino a 70 biciclette. La nuova velostazione di piazza 9 Novembre, a due passi dal terminal della M3, sarà inaugurata sabato con un pomeriggio di eventi (dalle 14 alle 20) dedicati alla mobilità sostenibile. Tra le iniziative in agenda, anche il corso “Bici sicura“, promosso dalla polizia locale, con tanto di patentino per i partecipanti. Con l’occasione, i referenti dell’officina “Bici e caffè“ terranno dei mini laboratori sul funzionamento delle due ruote. Sarà presente anche Fiab, la Federazione italiana ambiente e bicicletta, che attraverso la sua sezione locale promuove da sempre iniziative dedicate agli spostamenti ecologici e alla sicurezza stradale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Velostazione. Eventi no-stop per l'apertura

