Velia Aiello | la poesia che smaschera il silenzio imposto

Velia Aiello, poetessa calabrese, ha ottenuto il primo premio al concorso internazionale Speciale Donna 2026 con la sua poesia intitolata Prima del silenzio. La vittoria è stata annunciata recentemente e il suo lavoro ha ricevuto riconoscimenti per la capacità di affrontare temi legati alla condizione femminile e al silenzio imposto. La poesia di Aiello si distingue per il suo stile diretto e coinvolgente.

La poetessa calabrese Velia Aiello ha conquistato il primo premio del concorso internazionale Speciale Donna 2026 con l'opera intitolata Prima del silenzio. La cerimonia di premiazione si è svolta martedì 10 marzo 2026 a Roma, presso la sala Moscati dell'Università Tor Vergata. Il testo vincitore affronta con forza il dramma della violenza di genere, descrivendola non solo come un atto fisico ma come una sottrazione radicale delle possibilità future della vittima. L'autrice, originaria della regione, ha saputo trasformare il dolore in parole che scuotono le coscienze, evidenziando come il vero trauma risieda nell'interruzione prematura del divenire umano.