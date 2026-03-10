Vasca di laminazione sul Gandaloglio le piste di cantiere invadono l' area umida | Usate macerie e plastica

I lavori per la costruzione della vasca di laminazione sul torrente Gandaloglio a Oggiono sono stati segnalati dal Circolo Ambiente

Il Circolo Ambiente "Ilaria Alpi" lancia l'allarme sui lavori in corso a Oggiono: "Fondali delle strade di cantiere realizzati con detriti di demolizione, tubi corrugati e piastrelle rotte. E una porzione di zona umida, habitat di aironi e anfibi tutelati, risulta già compromessa". Chiesto conto al Parco Valle Lambro I lavori per la realizzazione della vasca di laminazione sul torrente Gandaloglio, nel comune di Oggiono, finiscono sotto la lente del Circolo Ambiente "Ilaria Alpi". L'associazione ambientalista ha effettuato un sopralluogo nelle scorse settimane e ha documentato con foto e mappe due anomalie che, a suo avviso,... 🔗 Leggi su Leccotoday.it

