Varese | nuova vetrina digitale per il reimpiego dopo

La provincia di Varese attiva oggi un nuovo strumento digitale per il reinserimento lavorativo dei dipendenti colpiti da crisi aziendali. La Vetrina per il Reimpiego nasce come risposta concreta alle procedure di licenziamento collettivo previste dalla Legge 22391, offrendo un canale diretto tra domanda e offerta nel sistema produttivo locale. Il servizio è stato presentato ufficialmente presso la sede della Provincia di Varese durante una conferenza stampa a cui hanno partecipato i componenti del Gruppo Tecnico Crisi Aziendali e le associazioni datoriali. L’obiettivo dichiarato è ridurre l’impatto sociale delle chiusure e facilitare il ritorno al lavoro attraverso una bacheca pubblica accessibile dal sito istituzionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

