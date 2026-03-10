Il Varese Calcio a 5 ha ottenuto la promozione in Serie A2 dopo aver vinto di misura contro l’Elmas. La partita ha segnato un risultato storico per il futsal della provincia, portando la squadra a un passo dalla Serie A2. La vittoria è arrivata senza la presenza di giocatori stranieri e rappresenta un traguardo importante per il club locale.

Il Varese Calcio a 5 ha matematicamente conquistato la promozione in Serie A2 con una vittoria di misura contro l’Elmas, siglando un risultato storico per il futsal provinciale. La squadra guidata da Denis Nivuori ha chiuso il campionato con due giornate di anticipo, grazie a un bilancio di 15 vittorie e solo due sconfitte, segnando complessivamente 92 reti. L’impatto di questo successo va oltre il semplice punteggio finale: si tratta di un modello organizzativo che punta sulla crescita interna, evitando il ricorso a giocatori stranieri e basandosi su un mix strategico tra esperienza e giovani talenti locali. I dati economici e sportivi indicano che questa promozione rappresenta un punto di svolta per lo sviluppo del calcio a 5 nella regione lombarda. 🔗 Leggi su Ameve.eu

