Vanina 2 | cosa accadrà nella seconda puntata

‘Vanina 2’ ha debuttato su Canale 5 lo scorso 4 marzo con 1,9 milioni di spettatori e il 13% di share. Un dato che conferma il successo della fiction diretta da Davide Marengo, tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia e con Giusy Buscemi nel ruolo della protagonista Giovanna (‘Vanina’) Guarrasi. Dove eravamo rimasti. Nel primo episodio della seconda stagione, abbiamo visto la squadra di Vanina stringersi attorno alla vicequestore e garantirle una scorta costante dopo le minacce mafiose di cui è stata vittima. Vanina ha ripreso la sua storia con Paolo (Giorgio Marchesi) ma i due sono determinati a coronare il loro sogno, solo quando Salvatore Fratta, l’ultimo degli assassini del padre della donna, sarà stato arrestato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

