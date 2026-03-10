Valverde | Determinati a dare il massimo contro il Manchester City

Fede Valverde ha dichiarato che la squadra è determinata a dare il massimo nella prossima partita contro il Manchester City. Il centrocampista ha sottolineato l’importanza di concentrarsi sull’obiettivo e di affrontare l’avversario con impegno. La squadra si prepara alla sfida con la volontà di mettere in campo tutte le energie a disposizione. La partita è in programma nelle prossime ore.

"> Fede Valverde parla prima della sfida con il Manchester City. Fede Valverde ha presieduto una conferenza stampa per discutere della prossima sfida di alta intensità che vedrà il Real Madrid affrontare il Manchester City. Con la partita d’andata della semifinale di Champions League in programma al Santiago Bernabéu, il centrocampista uruguayo è determinato a guidare la sua squadra verso un risultato favorevole. “Siamo pronti e concentrati”, ha affermato Valverde, sottolineando l’importanza di sfruttare il fattore campo. Questa sfida rappresenta un’opportunità per ‘Los Blancos’ di stabilire una solida base prima della trasferta al prestigioso Etihad Stadium. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Valverde: Determinati a dare il massimo contro il Manchester City Articoli correlati Leggi anche: Manchester United–Manchester City derby numero 198 a Old Trafford, Carrick al debutto e City in striscia positiva Guehi in fila per fare il debutto al Manchester City contro i WolvesNotizia fresca giunta in redazione: Pep Guardiola ha rivelato che Marc Guehi è in linea per fare il suo debutto al Manchester City contro i Wolves in...