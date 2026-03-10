In Valnerina, sono stati assegnati 2,1 milioni di euro per realizzare un nuovo tracciato stradale. La somma verrà utilizzata per la costruzione di un percorso in località Villa Sant’Antonio a Visso. Il finanziamento è stato ufficialmente destinato a questa opera, che riguarda principalmente la modifica e l’ampliamento della rete viaria della zona.

Due milioni e centomila euro sono stati destinati al nuovo tracciato della strada Valnerina, in località Villa Sant’Antonio a Visso. Il via libera è arrivato dalla cabina sisma coordinata dal commissario alla ricostruzione Guido Castelli, che ha disposto modifiche all’ordinanza speciale del 2021 per garantire la sicurezza dell’area colpita dal terremoto. L’intervento strategico prevede la sostituzione dell’attuale attraversamento urbano con una nuova linea viaria, migliorando la funzionalità delle infrastrutture nell’Alto Nera. Si tratta di un investimento mirato a ridurre il rischio legato alla vulnerabilità del sistema abitato e a facilitare i cantieri della ricostruzione post-sismica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Valnerina: 2,1 milioni per nuovo tracciato a Visso

