Valeria riabbraccia Louis | Sì sapevo che mi tradiva Ma quella sera era con me

Valeria e Louis si sono incontrati di recente, con Valeria che ha dichiarato di sapere del tradimento di Louis ma di essere stata con lui quella sera. L’udienza, duratura due giorni, ha coinvolto molte persone e si è concentrata sui dettagli della vicenda. La discussione si è protratta a lungo, lasciando emergere varie posizioni e testimonianze nel corso dell’evento.

di Francesco Zuppiroli RIMINI Tutta la tensione per un’udienza fiume, spalmata su due giorni e andata avanti per oltre 15 ore, si è sciolta ieri nell’abbraccio catartico al centro della Corte d’Assise di Rimini in cui Valeria Bartolucci si è lasciata andare col marito Louis Dassilva, attuale imputato per l’ omicidio di Pierina Paganelli. Un abbraccio al culmine di una testimonianza senza esclusione di colpi tra procura e avvocati e le bordate di centinaia di domande a cui Bartolucci non si è sottratta, non esercitando la facoltà di non rispondere riconosciutale in quanto moglie dell’imputato e indagata in procedimento connesso. Un’udienza faticosa, imbottita di contestazioni da parte del pm Daniele Paci, per ripercorrere con la memoria i minuti e i secondi di quella sera del 3 ottobre 2023 in cui Pierina venne uccisa in via del Ciclamino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

