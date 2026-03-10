Valeria Marini si scaglia contro Nino Frassica | Non capisco il motivo di questo accanimento

Valeria Marini ha espresso il suo scontento nei confronti di Nino Frassica, ritenendo ingiustificato il motivo di un suo recente comportamento. La showgirl ha dichiarato di non aver ancora perdonato l’attore per una battuta fatta durante la finale del Festival di Sanremo 2026. La tensione tra i due continua a manifestarsi pubblicamente, alimentando la discussione sull’episodio.

Continua la faida tra Valeria Marini e Nino Frassica, lei non lo ha ancora perdonato per la sua battuta durante la finale del Festival di Sanremo 2026. Dopo essersi sentita offesa dall'attore la nota showgirl a La Volta Buona aveva detto che si aspettava delle scuse pubbliche da parte sua perché quelle che le ha fatto per telefono non le sono bastate. La sua ironia l'ha infastidita, da Caterina Balivo era anche scoppiata a piangere. Alla showgirl ha dato molto fastidio l'atteggiamento che l'attore ha avuto a Che Tempo Che Fa. Cosa ha detto? Si è scusato pubblicamente con Valeria, ma non era lei la destinataria delle scuse, con ironia ha infatti detto che voleva scusarsi con Valeria Golino per non essere andato a vedere il suo film. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

