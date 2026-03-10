Usura con interessi fino al 480% e pressioni continue 2 coniugi finiscono ai domiciliari

Da casertanews.it 10 mar 2026

Due coniugi sono stati posti agli arresti domiciliari con l'accusa di usura. Secondo le indagini, avrebbero concesso prestiti di denaro applicando tassi di interesse fino al 480% e avrebbero esercitato pressioni costanti sui debitori per riavere i soldi. Le operazioni sono state scoperte durante un'indagine sulle attività di prestito a tassi elevati e comportamenti coercitivi.

Indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere. Sequestrati oltre 159mila euro in contanti e documenti sui prestiti illegali Prestiti di denaro con interessi fino al 480% e pressioni continue per ottenere la restituzione delle somme. È questo il quadro emerso da un’indagine della Guardia di Finanza che ha portato agli arresti domiciliari per due coniugi italiani, ritenuti gravemente indiziati dei reati di usura, estorsione e intermediazione finanziaria abusiva. Il provvedimento cautelare è stato emesso dal gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, guidata dal procuratore Pierpaolo Bruni. 🔗 Leggi su Casertanews.it

