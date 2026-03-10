Usigrai | Cerno costa 11mila euro a puntata e dice agli italiani di non lamentarsi per i rincari
L'Usigrai attacca il vertice Rai dopo il debutto di "2 di picche" di Cerno: "Propaganda pagata col canone, 11mila euro a puntata". Il sindacato parla di ennesimo autogol aziendale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Polemica in Rai per il nuovo programma di Cerno, Usigrai: “Basta esterni, smacco inaccettabile ai dipendenti”Il sindacato dei giornalisti Rai annuncia una segnalazione formale alla Corte dei Conti contro il ricorso ai collaboratori esterni.
Civita di “Panino Giusto” sindaco, Pacini (Pd): “Dice che Milano costa troppo ma fa pagare panino e acqua 20 euro”Contro le parole di Antonio Civita, proprietario della catena "Panino Giusto" e possibile candidato del centrodestra a Milano, anche la...
Una selezione di notizie su Usigrai 8220 Cerno costa 11mila euro a...
Argomenti discussi: Tommaso Cerno elogia Trump nella prima puntata di 2 di Picche dopo le polemiche di Usigrai, M5S e Fatto.
Cerno su Rai2, quanto costa la striscia del direttore del Giornale: 848mila euro, 3mila a puntata vanno a luiLa striscia di Tommaso Cerno su Rai2 costerà 848mila euro: 11mila a puntata, 3mila al direttore del Giornale. L’Usigrai ha già segnalato il caso alla Corte dei Conti. Leggi le notizie in tempo reale. fanpage.it
Tommaso Cerno, scoppia la polemica sul budget per la sua striscia su Rai2: cifre monstre per il direttore de Il Giornale. Usigrai: Ennesimo smacco per i giornalisti interniTommaso Cerno, la sua striscia su Rai2 che dovrebbe partire a marzo avrebbe un costo totale di quasi 850mila euro. Il direttore de Il Giornale percepirebbe poi 3mila euro a puntata Tommaso Cerno dal 2 ... affaritaliani.it