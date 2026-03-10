USB | 6 anni senza dati persi ma il test è parziale

Un esperimento durato sei anni ha dimostrato che una chiavetta USB rimasta scollegata non ha perso dati, nonostante si tratti di un test parziale. Durante questo periodo, i dati sono rimasti intatti senza evidenti danni alla memoria. La prova è stata condotta in condizioni specifiche e non rappresenta un'indicazione completa sulla durata di dispositivi di questo tipo.

Un esperimento condotto per sei anni ha rivelato che una chiavetta USB rimasta scollegata non ha subito alcuna perdita di dati, sfidando le stime convenzionali sulla durata della memoria flash. Tuttavia, la validità di questo risultato è messa in discussione dalla limitata varietà dei dispositivi testati e dalle condizioni ambientali specifiche. I dati emergenti indicano che l'affidabilità a lungo termine dipende criticamente dalla qualità intrinseca delle celle NAND e dal produttore, piuttosto che dall'età del dispositivo o dal semplice trascorrere del tempo. Mentre alcuni test mostrano integrità totale su unità selezionate, altri esperimenti con marchi economici hanno registrato corruzione dei dati dopo soli dodici mesi.