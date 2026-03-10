Us Grosseto | Ricorso inammissibile

L'Us Grosseto ha presentato un ricorso che è stato dichiarato inammissibile. La decisione è arrivata perché il tribunale ha stabilito che non spetta al Tar giudicare il contenzioso tra la società e il Comune di Grosseto. La questione riguarda il procedimento legale in corso tra le due parti e la competenza a trattarlo. La vicenda si svolge nel contesto di una disputa legale tra il club e l’amministrazione comunale.

Non deve essere il Tar a valutare il contenzioso aperto fra l’ Us Grosseto e il Comune di Grosseto, bensì il giudice ordinario. E’ quanto hanno stabilito i giudici amministrativi della Toscana dichiarando "inammissibile per difetto di giurisdizione" il ricorso presentato dall’Us Grosseto che chiedeva l’annullamento della determinazione dirigenziale con la quale il Comune aveva revocato la concessione per la gestione dell’impianto sportivo di Roselle. Il Tar, dopo una lunga disamina della natura del rapporto in essere fra società e Amministrazione (sulla quale incide ovviamente l’accensione del mutuo e la contestazione di alcune rate saldate... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Us Grosseto: "Ricorso inammissibile" Articoli correlati Leggi anche: Gianni Alemanno resta in carcere: ricorso «inammissibile» Alemanno, bocciato il ricorso straordinario. Cassazione: “Inammissibile”(Adnkronos) – La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario presentato dalla difesa di Gianni Alemanno, che sta scontando in...