Ursula e Kallas scoprono la realtà | Regole saltate l’Ue diventi potenza

Ursula e Kallas hanno analizzato la situazione dell’Unione Europea, evidenziando che le regole sono state violate e che il progetto di diventare una potenza mondiale è in corso. Alla Commissione europea si sono resi conto che i tempi passati non torneranno e che le nuove transizioni hanno già cambiato gli equilibri, lasciando spazio a nuove sfide e dinamiche.

Alla Commissione si accorgono che i vecchi tempi «non torneranno». Ma con le «transizioni» ci hanno già messi fuori gioco. Infatti Parigi critica l'attivismo di Bruxelles. E Berlino va da sola in cerca di materie prime. «L'Europa non può più essere un custode del vecchio ordine mondiale, di un mondo che se n'è andato e non tornerà». Con i loro tempi, a Bruxelles hanno attraversato le cinque fasi del lutto. Adesso sono arrivati all'ultima: l'accettazione. Così, ieri, Ursula von der Leyen ha potuto arringare gli ambasciatori dell'Ue, invitandoli a considerare che «non possiamo più fare affidamento» sul beneamato «sistema basato sulle regole» e che occorrono nuove strategie «per difendere i nostri interessi». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Ursula e Kallas scoprono la realtà: «Regole saltate, l'Ue diventi potenza»