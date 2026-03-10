Urla in strada nel cuore della notte | fidanzato ' molesto' denunciato dai carabinieri

Durante la notte a Cesa, i carabinieri sono intervenuti in seguito a una lite tra due persone in strada. L’intervento rapido ha permesso di calmare la situazione e di denunciare il fidanzato coinvolto, che aveva causato disturbo con urla e comportamenti molesti. Nessuno è rimasto ferito, ma la scena ha attirato l’attenzione dei passanti.

Notte movimentata a Cesa dove l’intervento tempestivo dei carabinieri ha permesso di riportare la calma durante una lite scoppiata in strada tra due persone. L’episodio si è verificato intorno alle due della notte scorsa, quando una donna ha chiesto l’intervento dei militari dell’Arma a seguito di un’accesa discussione avuta con il suo fidanzato, nata, secondo quanto riferito, per motivi di gelosia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, che hanno immediatamente effettuato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. La donna ha raccontato ai militari di aver ricevuto messaggi offensivi e di essere stata seguita dall’uomo mentre si trovava in strada. 🔗 Leggi su Casertanews.it

