Urla e sangue nell' area giochi dell' Eur | scatta la rissa tra padri per un' altalena

Nell'area giochi dell'Eur si sono verificati attimi di tensione quando due padri sono venuti alle mani per un'altalena. Uno dei genitori ha colpito al volto un altro padre, che si trovava con sua figlia, dopo che era scoppiata una discussione. La scena si è conclusa con urla e sangue, mentre alcuni presenti hanno cercato di fermare la rissa.

Colpito al volto con i pugni dal papà di due bambini che stavano giocando sulle altalene. Vittima un altro padre, che si trovava nell'area giochi assieme a sua figlia. A scatenare le violenze un banale incidente. Un'aggressione in pieno giorno, davanti a bambini e famiglie attonite che si trovavano nel parco giochi al laghetto dell'Eur. La vittima, costretta poi alle cure dell'ospedale, ha sporto regolare denuncia lanciando un appello sui social a caccia di testimoni. La lite è scoppiata nel pomeriggio di sabato scorso, 7 marzo. Secondo quanto riferito dalla vittima in sede di denuncia l'uomo si trovava nell'area giochi di passeggiata del Giappone e stava spingendo la figlia piccola sull'altalena. 🔗 Leggi su Romatoday.it

