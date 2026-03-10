Uomo salvato dal fegato di un maiale collegato alla sua gamba | ora è in condizioni stabili

In Cina, presso l'Ospedale Xijing, i medici hanno eseguito un intervento innovativo di perfusione extracorporea, salvando la vita a un uomo con insufficienza epatica acuta. Durante l’operazione, è stato collegato un fegato di maiale alla sua gamba, permettendo di stabilizzare le sue condizioni. Attualmente, il paziente si trova in condizioni stabili.

