Unife ecco il laboratorio Il teatro incontra la disabilità | Realizziamo un sogno

Unife ha aperto un nuovo laboratorio dedicato al teatro integrato dell’emozione, diretto da Dario D’Ambrosi, fondatore del Teatro patologico di Roma. L’iniziativa ha portato alla realizzazione di uno spazio in cui il teatro si confronta con la disabilità, creando un ambiente dedicato allo sviluppo artistico e sociale. La struttura rappresenta un’occasione per mettere in pratica un progetto che unisce arte e inclusione.

Un'iniziativa nobile culminata nello sviluppo, e la sua successiva creazione, del Laboratorio di teatro integrato dell'emozione, diretto dal fondatore e direttore del Teatro patologico di Roma Dario D'Ambrosi. Noti per le loro esibizioni in giro per il mondo e per l'apparizione al Festival di Sanremo dello scorso anno, domani comincerà questo laboratorio al Teatro universitario di Unife per persone con disabilità psichica e studentesse e studenti universitari. La serie di incontri terminerà il 13 maggio, per poi concludersi in bellezza con la restituzione di uno spettacolo aperto a tutta la cittadinanza. Il percorso è frutto di un accordo di collaborazione tra l'associazione e la Conferenza dei rettori delle Università italiane, presieduta dalla rettrice Laura Ramaciotti.