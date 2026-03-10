Undercover Felpa Undercover X Pink Floyd | Esperienza d’us…

Una collaborazione tra il marchio Undercover e Pink Floyd ha dato vita a una felpa esclusiva. La maglia unisce lo stile del brand giapponese con l’iconografia della band britannica, creando un capo d’abbigliamento unico nel suo genere. La collezione è stata annunciata online, attirando l’attenzione degli appassionati di moda e musica. La felpa è disponibile per l’acquisto attraverso canali di vendita ufficiali.

L'arte indossabile: decodificare la stampa full-dye di Battersea Power Station. La fusione tra streetwear e rock classico. Questa collaborazione ipotetica tra Undercover e Pink Floyd trasforma un capo d'abbigliamento in una superficie espositiva. La tecnica full-dye applicata alla felpa non si limita a una semplice grafica, ma copre l'intero tessuto con l'immagine iconica della Battersea Power Station. Undercover Felpa Undercover x Pink Floyd Anatomia visiva del design.