Un' associazione per Le Ali della Romagna | parte il crowdfunding per il progetto del giovane Amin

Obiettivo 350 euro su GoFundMe per coprire le spese burocratiche e di fondazione. Il giovane divulgatore chiama a raccolta la città: "Ogni aiuto, anche piccolo, fa la differenza" Il blog Caproni – Le Ali della Romagna ha annunciato l’intenzione di trasformarsi in una vera e propria associazione culturale. La decisione è stata resa pubblica attraverso i canali social del blog e tramite quelli del suo amministratore, il giovane divulgatore Amin Della Caproni, che ha spiegato come questo passo permetterà di rendere gli eventi e le iniziative culturali organizzate negli ultimi mesi più indipendenti e strutturate. “L’obiettivo è quello di dare... 🔗 Leggi su Forlitoday.it

