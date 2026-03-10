Oggi alle Paralimpiadi l’Italia ha conquistato quattro medaglie nello sci alpino, tutte nella gara della combinata. Tra i podi, spiccano le vittorie di atleti italiani che si sono aggiudicati i premi più ambiti, consolidando la presenza del paese in questa disciplina. La competizione si è svolta senza particolari incidenti, e le medaglie sono state assegnate ai partecipanti che si sono distinti nelle varie categorie.

Nella quarta giornata di Paralimpiadi di Milano Cortina gli italiani Chiara Mazzel e Giacomo Bertagnolli hanno vinto altre due medaglie nello sci alpino, nella gara femminile e in quella maschile della combinata di sci alpino vision impaired. Bertagnolli (che aveva già vinto argento e bronzo) ha vinto l’oro; Mazzel (che aveva già vinto un oro e un argento) ha vinto un altro argento arrivando dietro alla fortissima austriaca Veronika Aigner, la sua grande rivale fin qui. L’Italia è al momento quarta nel medagliere paralimpico con 9 medaglie: 6 le hanno vinte Mazzel e Bertagnolli, e entrambi saranno ancora in gara sia nello slalom speciale che nello slalom gigante. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Un’altra giornata di medaglie nello sci alpino, per l’Italia

Articoli correlati

Italia a un passo record nello sci alpino con quattro medaglie olimpiche!Le performance degli atleti italiani nel settore dello sci alpino rappresentano spesso momenti di grande prestigio e orgoglio nazionale, dimostrando...

Italia nello sci alpino: 5 medaglie olimpiche, un'impresa ripetuta dopo decenni!Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 hanno offerto emozioni forti e risultati di grande rilievo nello sci alpino, portando l’Italia a...

DOMINIK PARIS pieno di gioia dopo la sua prima medaglia olimpica | #MilanoCortina2026

Approfondimenti e contenuti su Un'altra giornata di medaglie nello sci...

Temi più discussi: Cassetta degli attrezzi per la partecipazione alle giornate di movimento e sciopero dell’8-9 marzo – ADI; Borse europee bruciano altri 565 miliardi. Piazza Affari in apnea; 5 marzo, Giornata internazionale su Disarmo e Non Proliferazione: fermare la corsa alle armi è possibile; Valorugby, la Coppa Italia 2026 è dei Diavoli: in Finale al Mirabello battuto il Petrarca.

Meteo, Italia divisa tra alta pressione e maltempo: le previsioniL'alta pressione che ha dominato l'Italia per gran parte della scorsa settimana si fa sempre più debole lasciando spazio così al transito di nuove perturbazioni con piogge e temporali in alcune ... meteo.it

A Tarvisio l’Italia esulta con Nicol Delago: altra giornata no per Sofia GoggiaIl ritorno della Coppa del Mondo di sci in Friuli Venezia Giulia a 15 anni dall’ultima volta viene festeggiata con il primo successo in carriera della 30enne di Bressanone: discesa libera ancora amara ... bergamonews.it

Sapori D'Italia RICERCA Quality Assurance Manager Sede: Liguria (SP) Requisiti: - Conoscenza applicata di HACCP, GMP, tracciabilità, gestione reclami e non conformità - Esperienza concreta con audit BRCGS/IFS (o schemi equivalenti) e richieste clienti st - facebook.com facebook

#Inter, come stanno i nazionali in vista dello spareggio mondiale #Italia-Irlanda del Nord: #Bastoni, #Barella, #Dimarco, #Frattesi, #Esposito x.com