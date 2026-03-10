Una lista portata dalle onde Nasce Viareggio mare e futuro | Per un patrimonio comune

Una lista intitolata “Viareggio Mare e Futuro” è stata creata dall’associazione “Mare Libero Versilia” e dalla “Lega dei Bagnini” in seguito a un incontro tra i rappresentanti delle due organizzazioni. La nuova proposta si propone di rappresentare un patrimonio comune legato al mare e al territorio. La presentazione ufficiale è stata annunciata in una conferenza stampa recente.

Dall'incontro tra l'associazione "Mare Libero Versilia", legata al coordinamento nazionale Mare Libero Aps, e la "Lega dei Bagnini", nasce la lista " Viareggio Mare e Futuro ". Due realtà che rappresentano "sensibilità differenti", ma che condividono la convinzione che "il sistema mare di Viareggio debba evolvere verso un modello più moderno, trasparente e sostenibile ". Nei prossimi giorni i rappresentanti del movimento definiranno se quella di "Viareggio Mare e Futuro" sarà una corsa in solitaria, con una propria candidatura a sindaco, o se a sostegno di altre esperienze. "L'obiettivo – spiegano – è riportare la discussione sui contenuti e sulle scelte concrete che riguardano la gestione dei beni pubblici e lo sviluppo turistico del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una lista portata dalle onde. Nasce Viareggio mare e futuro: "Per un patrimonio comune"