In una scuola di Anghiari, gli arbitri hanno incontrato gli studenti per discutere della loro figura e del rispetto che si deve avere nei confronti di chi fischia durante una partita. L’iniziativa dell’istituto comprensivo si è concentrata su un confronto diretto tra giovani e professionisti del settore sportivo, con l’obiettivo di far conoscere meglio il ruolo degli arbitri e il valore del rispetto reciproco nelle competizioni.

ANGHIARI "La figura dell’arbitro – rispettare chi fischia". L’iniziativa dell’istituto comprensivo di Anghiari e Monterchi, che caratterizzerà l’intera mattinata di domani (dalle 9 alle 12) al Teatro dei Ricomposti di Anghiari e che si ispira alla carta etica dello sport, è una vera e propria lezione di educazione civica per i giovani studenti che assisteranno e che avranno la possibilità di rivolgere domande e chiedere chiarimenti agli interlocutori. Purtroppo, la stretta attualità porta alla ribalta della cronaca episodi intollerabili che chiamano in causa il comportamento di genitori, giovani atleti e dirigenti di società. Gesti... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una lezione tra sport e civiltà. Arbitri incontrano gli studenti

