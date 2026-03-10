A quattro mesi dall’inizio, la vicenda della famiglia del bosco continua a far parlare di sé, svelando problemi nella gestione pubblica e nella capacità della giustizia di intervenire efficacemente. La situazione ha portato a una distruzione familiare e all’insoddisfazione generale, mentre le istituzioni sembrano ancora lontane dal trovare una soluzione definitiva. La vicenda rimane al centro dell’attenzione pubblica e dei media.

A quattro mesi dal suo inizio, l’odissea della famiglia del bosco diventa sempre più un caso di cattiva gestione pubblica e incapacità della giustizia di rimediare ai guai che combina. Che problema avevano, i tre figli di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham? Di certo si sa che papà e mamma andavano d’accordo, che amano i figli e ne sono ricambiati. Regnavano armonia e stabilità emotiva, le condizioni fondamentali per crescere sani, e questo non è mai stato messo in discussione neppure da chi ha tolto i bambini ai genitori. Il problema, si è detto, è che non venivano curati, anche se stavano benone, non erano istruiti adeguatamente, ma... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Una famiglia distrutta e dovremmo pure tacere

