Una bella piazza per i diritti delle donne al via con RaParità il laboratorio rap con Lucariello

Mercoledì 11 marzo alle 17 si svolge presso la Portineria di Piazza Garibaldi 152 il laboratorio poetico-musicale intitolato RaParità, che apre l’evento Una bella piazza per i diritti delle donne. La manifestazione è organizzata dalla Fondazione Una Nessuna Centomila e dalla cooperativa sociale EVA, con l’obiettivo di promuovere la discussione sui diritti femminili attraverso iniziative culturali e artistiche.

Che il rap, uno dei generi musicali più popolari tra le giovani generazioni, sia spesso veicolo di stereotipi e pregiudizi sessisti, di rappresentazioni dell’amore che oggi non esitiamo a definire tossiche, segnate da possesso, controllo, gelosia, è cosa nota, “ma questo non deve essere motivo per condannare tuto un genere musicale, come il rap e l’hip-hop. Semmai, la consapevolezza che abbiamo oggi può guidarci nel trasformare un certo linguaggio e trovare la propria autenticità senza appoggiarsi su espressioni stereotipate, violente o sessiste”. Parola di Luca Caiazzo, in arte Lucariello, rapper, capostipite del rap napoletano, che ha... 🔗 Leggi su Napolitoday.it

