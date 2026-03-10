Un tesoro tra detersivi e ammorbidenti | arrestato un 36enne

Controlli dei carabinieri a Giugliano: nella lavanderia di casa trovati hashish e marijuana, oltre a 5220 euro in contanti ritenuti frutto dell'attività di spaccio Quasi tre chili di droga nascosti tra detersivi e ammorbidenti. È quanto hanno scoperto i carabinieri della compagnia di Giugliano durante un controllo in un'abitazione del comune a nord di Napoli.Era il primo pomeriggio quando i militari hanno bussato alla porta dell'appartamento. Ad aprire è stato un 36enne. All'interno della casa, almeno all'apparenza, sembrava tutto in ordine. I carabinieri hanno quindi iniziato a controllare stanza dopo stanza, fino ad arrivare alla lavanderia.