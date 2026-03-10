Un secolo di vita per Natalina Prostamo il consiglio della terza circoscrizione le dona una targa

Messina festeggia il centesimo compleanno di Natalina Prostamo, che ha spento cento candeline. Il consiglio della terza circoscrizione le ha consegnato una targa in occasione di questo traguardo. La cerimonia si è svolta alla presenza di familiari e rappresentanti istituzionali. La donna ha raggiunto questa età in buona salute e con un sorriso.

La signora, residente a Fondo Fucile e circondata dall'affetto dei propri cari, ha ricevuto la visita del presidente di quartiere Alessandro Cacciotto e del consigliere comunale Pasquale Currò Messina celebra un'altra nonnina con il centesimo compleanno di Natalina Prostamo, che ha raggiunto un secolo di vita spegnendo cento candeline. La signora, che abita a Fondo Fucile, ha ricevuto un omaggio da parte del consiglio del terzo quartiere. La signora Prostamo infatti ha incontrato il presidente Alessandro Cacciotto, da cui è partita l'iniziativa, e il consigliere comunale Pasquale Currò. Un momento di gioia e festa che la donna ha condiviso anche con i propri familiari, presidenti durante la visita dei due consiglieri. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Articoli correlati Una nuova vita: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntataQuesta sera, mercoledì 11 febbraio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la terza puntata di Una nuova vita, la nuova serie tv diretta da... Una targa a quattro storiche attività. Da quasi un secolo a "soli" 38 anniCASTELFRANCO Dai 96 anni dell’oreficeria Franceschi, ai 60 anni del panificio Nardinelli fino ai 38 della giovane Toscaffé.