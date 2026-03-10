Durante il meeting internazionale della AACR a Los Angeles, sono stati presentati due studi che analizzano un nuovo approccio alla lotta al cancro. I ricercatori hanno evidenziato come una combinazione di tre farmaci possa potenziare l’efficacia dell’immunoterapia. I risultati mostrano miglioramenti nei trattamenti, aprendo nuove prospettive per le terapie oncologiche.

Siena, 10 marzo 2026 – Presentati a Los Angeles, durante il meeting internazionale della AACR, American association for cancer research, i risultati di due studi di immunoncologia promossi dalla Fondazione NIBIT, che vedono protagonista l’Immunoterapia Oncologica dell’Aou Senese, diretta dal professor Michele Maio. Gli studi sono stati presentati dalla professoressa Anna Maria Di Giacomo, ordinario di Oncologia medica dell’Università di Siena e responsabile del programma Sperimentazioni cliniche di fase III del centro senese e da Luana Calabrò, già medico dell’Aou Senese ed attualmente professore associato di Oncologia medica dell’Università di Ferrara, con la specializzanda dottoressa Valentina Croce. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Un mix di tre farmaci potenzia l’immunoterapia”. Lotta al cancro, due studi presentati a Los Angeles

