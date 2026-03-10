Durante il mese in corso, sono previste numerose azioni di protesta che coinvolgono diversi settori, tra cui i trasporti, con scioperi di treni e aerei, e il corpo dei vigili del fuoco. Le mobilitazioni si susseguono senza sosta, interessando diverse categorie di lavoratori e manifestando l’attuale fermento nel mondo del lavoro. Le proteste si svolgono in diverse città e orari, creando disagi e attenzione pubblica.

Non solo l’8 marzo. Tutto il mese sarà interessato da scioperi e vertenze, a partire da quelli dei trasporti. Il rapporto tra sindacati e il ministro Salvini è burrascoso: il vice premier interviene sulla sua materia solo quando deve attribuire i ritardi dei trasporti a presunti sabotatori e per precettare, mentre i contratti non vengono rinnovati. Alla base delle diverse mobilitazioni ci sono vertenze che spaziano dal salario alla precarietà, dalla sicurezza sul lavoro. Si comincia oggi con lo sciopero nazionale del personale di Italo treno indetto da Uilt-Uil dalle 9 alle 17. Venerdì sono in programma alcune mobilitazioni nel trasporto... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Un mese di proteste: treni, aerei e vigili del fuoco in mobilitazione

