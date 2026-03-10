Un 2025 di solidarietà Per Telethon 65mila euro

Nel 2025, Telethon ha raccolto circa 65mila euro grazie a iniziative di solidarietà. La cifra è stata destinata a sostenere la ricerca scientifica biomedica sulle malattie genetiche rare. I fondi sono stati raccolti durante l’ultimo anno e contribuiranno a mantenere attivi i programmi di studio e assistenza. Questa somma rappresenta un esempio di impegno collettivo nel campo della solidarietà.

Un 2025 di grande solidarietà a sostegno della campagna Telethon. Si tratta di quasi 65mila euro raccolti nell'ultimo anno, che serviranno a garantire continuità e sostegno alla ricerca scientifica biomedica sulle malattie genetiche rare. Un'importante somma che testimonia l'ampia generosità dei ferraresi a supporto dei tanti progetti di ricerca portati avanti dalla Fondazione, che ben risponde allo slogan 'L'unione fa la cura', scelto per promuovere la campagna. Attiva in Italia da 36 anni e presente come Coordinamento Provinciale a Ferrara da 22, dal momento della nascita (2004), i volontari locali hanno raccolto ben 1.428.094.12 euro.