Umbria zona rossa | 216mila euro per fermare le morti sul

In Umbria, la zona rossa per le morti sul lavoro rimane attiva e riguarda circa 216 mila euro destinati a un nuovo piano di intervento formativo. La Regione ha avviato questa iniziativa con fondi provenienti dall’Inail per cercare di ridurre gli incidenti mortali sul territorio. La somma viene utilizzata per sostenere programmi di formazione rivolti ai lavoratori e alle imprese locali.

L'Umbria rimane classificata nella fascia rossa per gli infortuni mortali sul lavoro. La Regione ha attivato un nuovo piano di intervento formativo, finanziato dall'Inail con oltre 216 mila euro. L'obiettivo è rafforzare la cultura della prevenzione nelle imprese del territorio. L'assessore allo sviluppo economico e al lavoro, Francesco De Rebotti, ha proposto alla Giunta regionale l'adesione all'accordo quadro nazionale. Questa mossa permette di integrare i percorsi formativi già esistenti con nuove azioni specifiche per i settori a maggior rischio. Le risorse provengono dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La mappa del rischio e il nuovo piano operativo.