Ufficio tributi di Monreale al via le prenotazioni on line

Dal 16 marzo 2026, il Comune di Monreale lancerà un nuovo servizio di prenotazione online presso l’ufficio tributi, rivolto ai cittadini che vogliono accedere ai servizi amministrativi. Le prenotazioni si potranno effettuare tramite il sito ufficiale del Comune, permettendo di fissare appuntamenti e ricevere assistenza senza recarsi di persona all’ufficio. L’obiettivo è facilitare il rapporto tra cittadini e amministrazione.

Il Comune di Monreale annuncia che dal 16 marzo 2026, partirà un innovativo servizio di prenotazione dedicato ai cittadini, volto a migliorare l'accesso alle informazioni e ai servizi essenziali offerti dall'Amministrazione. Il progetto mira a ridurre i tempi di attesa e a ottimizzare la gestione delle richieste, offrendo agli utenti la possibilità di concordare un appuntamento comodamente e in anticipo. Il nuovo servizio di prenotazione riguarda le aree: tributi, anagrafe, servizi sociali. Per quanto riguarda il servizio tributi si potranno ricevere chiarimenti e supporto sulle questioni fiscali comunali e attivazione definizione agevolata (rottamazione quinquies).